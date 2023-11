Bolsonaristas protestam em São Paulo contra o STF

A- A+

Milhares de simpatizantes do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro protestaram no domingo (26) em São Paulo para exigir a saída do juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Moraes é o relator das ações penais contra os bolsonaristas acusados de atos antidemocráticos em 8 de janeiro.

A manifestação, na Avenida Paulista, reuniu quase 3.000 pessoas, segundo um fotógrafo da AFP.

Alguns manifestantes exibiram uma faixa com a frase "Fora Xandão", referência a Alexandre de Moraes, relator dos casos contra os bolsonaristas que invadiram as sedes dos poderes públicos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.

Na data, milhares de eleitores de Bolsonaro (2019-2022) invadiram o palácio presidencial, assim como as sedes do Congresso e do STF. Os participantes destruíram móveis e obras de arte. Também pediram intervenção militar contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Alguns simpatizantes de Bolsonaro foram condenados a duras penas de mais de 10 anos de prisão, por acusações que incluem tentativa de golpe de Estado.

Em um vídeo, Bolsonaro expressou apoio à manifestação de domingo, convocada "em defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos". Mas o ex-presidente não compareceu ao evento.

Bolsonaro enfrenta uma acusação enviada à Justiça por uma CPI do Congresso por tentativa "golpe de Estado", devido ao protesto protagonizado por seus seguidores.

Também é investigado no STF por supostamente ter instigado os ataques.

O ex-presidente foi declarado inelegível por oito anos, depois que o STF o considerou culpado de abuso de poder durante a campanha eleitoral de 2022.

