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Câmara Bolsonaristas querem que Motta e Alcolumbre apoiem Van Hattem após ação que pode torná-lo réu Van Hattem está sendo julgado pela Primeira Turma do STF, denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por calúnia e injúria contra o delegado de Polícia Federal Fábio Shor

A oposição bolsonarista quer que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, os partidos representados e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Congresso se manifestem no inquérito que pode tornar réu o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lideranças do Partido Liberal (PL) oficiaram nesta terça-feira (24) os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para ingressem como amicus curiae no processo. Trata-se de um termo em latim para designar uma pessoa ou organização que ingressa no processo com a função de fornecer subsídios ao tribunal.

Van Hattem está sendo julgado pela Primeira Turma do STF, denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por calúnia e injúria contra o delegado de Polícia Federal Fábio Shor. Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes votaram pela aceitação da denúncia, e Cristiano Zanin pediu destaque e levou a votação para o plenário presencial da Corte, sem data para ser feita.

Em discursos no plenário da Câmara, o parlamentar proferiu ofensas contra Shor, que conduziu investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, exibiu sua fotografia enquanto afirmava que ele produzia "relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Filipe Martins", e chamou o desafeto de "bandido".

A ideia dos bolsonaristas é pressionar a cúpula do Congresso a se posicionar numa ação que pode levar à condenação de um deputado, eleito senador pelo Rio Grande do Sul em outubro, aumentando o peso da decisão. Também levaria constrangimento Motta e Alcolumbre em caso de omissão.

"Embora a controvérsia tenha origem em uma imputação penal individual, a questão constitucional transcende os interesses do investigado, pois envolve uma prerrogativa institucional de todos os integrantes do Congresso Nacional. A imunidade parlamentar material não constitui privilégio pessoal, mas garantia da independência do Poder Legislativo, destinada a assegurar a liberdade de manifestação de seus membros no exercício das funções de representação, fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo", diz o ofício produzido pelo gabinete do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN)

"Se alguém se sente diminuído, desqualificado, tanto o Senado quanto a Câmara têm comissões de ética, que precisam ser provocadas a penalidades desde a simples advertência até a perda do mandato. Mas é intolerável a invasão da prerrogativa precípua do parlamento, que é a discussão, a crítica, mesmo que ele seja áspero", declarou Marinho, em coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara nesta tarde.

Os bolsonaristas rasgaram em frente às câmeras cópias do artigo 53 da Constituição Federal, numa metáfora ao que, na visão deles, os ministros do STF estariam cometendo ao votar pela condenação do colega. O trecho diz que "deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos".

Marinho cobrou Alcolumbre em plenário por uma reação institucional sobre o tema. O presidente do Senado anunciou a determinação para que a Advocacia da Casa atue em defesa da imunidade parlamentar no processo.

Nos bastidores, a oposição avaliou como fraco e defensivo o posicionamento de Motta sobre o caso, e gostaria de ver uma reação mais dura em defesa dos integrantes do Legislativo. O líder da oposição na Câmara, Gilberto Silva (PL-PB), chegou a cobrar o presidente da Casa por uma manifestação.

"Nós já nos manifestamos ao longo do processo inerente ao deputado Marcel van Hattem, pela Procuradoria da Casa, defendendo a livre expressão na tribuna da Casa. O deputado é ciente desse posicionamento e é o posicionamento que a Casa vai manter ao longo do processo", respondeu Motta.

Na resposta preliminar apresentada no STF, os advogados de Van Hattem afirmam que a denúncia da PGR é inepta, alegando que não individualiza entre as quatro manifestações narradas, quais trechos configurariam calúnia ou injúria. A defesa também aponta para "atipicidade da conduta por incidência da imunidade parlamentar material".

Em seu voto, Dino afirmou que a Constituição Federal estabelece que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões e votos, mas que este não parecia ser o caso.

"As manifestações atribuídas ao denunciado, aparentemente, não se limitaram à crítica política ou à atuação funcional da autoridade pública. Segundo a denúncia, foram imputadas ao delegado de Polícia Federal condutas criminosas, acompanhadas de expressões ofensivas, posteriormente reproduzidas em redes sociais", declarou o ministro.

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