INVASÃO Bolsonaristas radicais invadem Congresso, Planalto e STF Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro furaram bloqueio montado pela Polícia Militar do Distrito Federal na tarde deste domingo e promovem atos de vandalismo e de caráter golpista

Grupos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro furou o bloqueio montado pela Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo. Os manifestantes, que promovem atos de vandalismo e de caráter golpista, estavam concentrados no Quartel-General do Exército, em Brasília, e desceram em direção à Esplanada ao longo da tarde.

Mais cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou ter conversado com governadores sobre os atos antidemocráticos que acontecem pelo país e disse esperar que a polícia não precisasse agir para conter atos violentos desses grupos.

"Ontem conversei com governadores, inclusive que não são do nosso campo político. Queremos que a LEI prevaleça e não haja crimes. Estou em Brasília, espero que não ocorram atos violentos e que a polícia não precise atuar. “Tomada do Poder” pode ocorrer só em 2026, em nova eleição", escreveu ele.

A PM está usando bombas de efeito moral para tentar conter os manifestantes. Um carro da polícia legislativa caiu no espelho d'água do Congresso.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o ministro da Justiça, Flavio Dino, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, estão acompanhando as manifestações deste domingo em Brasília.

