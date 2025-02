A- A+

Câmara dos Deputados Bolsonaristas reagem à "guerra dos bonés" com slogan "Comida barata novamente" Parlamentares da oposição gritam "nem picanha, nem café", em abertura do ano Legislativo

Deputados do PL organizaram uma manifestação contra o governo nesta segunda-feira no plenário da Câmara, na abertura do ano legislativo, em sessão no Congresso Nacional.

Os parlamentares usaram um boné com a frase "Comida barata novamente, Bolsonaro 2026" e gritaram "nem picanha, nem café", com a carne embalada nas mãos.

Após a abertura da sessão pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (Uniao-AP), a oposição passou a gritar:

— Lula, cadê você? O povo está querendo o que comer.

Em resposta, do lado esquerdo do plenário, a base do governo também puxou um coro:

— Sem anistia.

A ideia da distribuição dos bonés foi do líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ). No sábado, dia de eleição dos presidentes das Casas, ministros de Lula e parlamentares governistas usavam bonés com a frase: "O Brasil é dos brasileiros".

Em resposta a confusão, Alcolumbre chamou a atenção dos parlamentares.

— Queria pedir, na defesa do Congresso e em respeito a esta sessão, com a presença de autoridades, por favor, a cordialidade de todos e todas

Sóstenes ironizou a reação ao governo:

— A ideia foi do Sidônio (Palmeira, ministro da Secom). Tudo que ele fizer, nós vamos copiar e fazer melhor.

