Bolsonaro "aceitou bem oferta de água, chá e gelatina", diz novo boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, e "aceitou bem a oferta de água, chá e gelatina", segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira.

Os médicos afirmam ainda que o ex-presidente segue "estável clinicamente" e que está sem dor, febre e com a pressão arterial controlada.

Bolsonaro passou mal na semana passada após ser intimado da abertura do processo no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe.

O boletim informa ainda que o ex-presidente teve melhora no resultado dos exames no fígado e que está com "retardo no esvaziando do estômago".

Por fim, os médicos afirmam que ele continua recebendo suporte calórico e nutricional por via endovenosa, realizando fisioterapia e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa.

Bolsonaro está internado há duas semanas na unidade de saúde, após precisar por mais uma cirurgia para tratar de uma obstrução parcial do intestino.

"O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Segue estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada, mantendo a melhora dos exames laboratoriais do fígado. Apesar da gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago), aceitou bem a oferta de água, chá e gelatina. Mantém sinais de movimentos intestinais espontâneos. Continua recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral (endovenosa), realizando fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Permanece com visitas restritas e sem previsão de alta da UTI", diz o boletim desta terça-feira.

Esta foi a sexta operação realizada pelo ex-presidente desde 2018, quando ele foi vítima de uma facada durante a campanha na qual se elegeu presidente da República.

Todas as cirurgias foram feitas em decorrência da sequela desse ferimento.

Nesta segunda-feira, os médicos informaram que iniciaram a “oferta oral de água, chá e gelatina” ao ex-presidente.

