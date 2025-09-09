A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro acompanha voto de Moraes em casa, ao lado de Michelle Ex-presidente não foi ao plenário do STF por recomendações médicas

O ex-presidente Jair Bolsonaro começou o dia acompanhando o voto do ministro-relator Alexandre de Moraes no julgamento da trama do golpe diretamente de sua residência em Brasília, localizada em um condomínio no bairro Jardim Botânico. Segundo interlocutores, ele assiste à sessão ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro, durante o café da manhã.

Por enquanto, Bolsonaro permanece em casa apenas com Michelle. Seus filhos Jair Renan e Eduardo não estão na capital federal: Jair Renan viajou para Santa Catarina após as sessões da semana passada, para participar dos atos de 7 de Setembro, e ainda não retornou; Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro.

O vereador Carlos Bolsonaro, que já voltou a Brasília, esteve na residência do pai ontem e deve acompanhar com ele a sessão da tarde. Nas redes sociais, Carlos compartilhou o versículo bíblico João 8:32 — “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” — frequentemente citado pelo ex-presidente.





Fontes próximas relatam que Bolsonaro acordou por volta das 8h e se sentou à mesa para o café da manhã justamente quando Moraes iniciava a leitura de seu voto. “Ele está acompanhando tudo em tempo real, bem atento ao que está sendo dito”, contou um aliado.

Michelle Bolsonaro deve manter uma rotina discreta ao longo de toda a semana. Ontem, saiu apenas para se exercitar e não tem agendas previstas para hoje.

A defesa do ex-presidente reforçou que Bolsonaro permanece em casa por recomendação médica.

— É por recomendação médica. Ele está com a saúde debilitada. É cíclico. Às vezes ele está pior ou melhor — afirmou o advogado Paulo Bueno, ao chegar ao STF.

Nos últimos dias, Bolsonaro enfrentou agravamento nos episódios de soluços e vômitos, além de falta de ar. O quadro, segundo aliados, é decorrente de uma esofagite provocada por procedimento cirúrgico abdominal realizado em abril. Com a tensão do julgamento, o emocional também estaria contribuindo para os desconfortos.

Apesar do andamento do julgamento, o clima na residência é de expectativa, mas sem agitação. O café da manhã e a rotina matinal se mantêm dentro da normalidade, e a expectativa é de que os advogados do ex-presidente também compareçam ao condomínio durante o intervalo das sessões de hoje.

