Bolsonaro acredita ter sido traído por Carla Zambelli

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem afirmado a interlocutores que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) traiu dele confiança e ao fazer um acordo com o ministro Alexandre de Moraes para reaver suas redes sociais, bloqueadas após divulgação de notícias falsas e ataques à democracia. A informação é da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, nesta quinta-feira (23).

Bolsonaro, dizem fontes próximas ao ex-presidente entrevistadas reservadamente por Mônica, já havia levantado a desconfiança após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas disse ter certeza da traição quando Moraes liberou o acesso da deputada às redes sociais.

De acordo com os interlocutores, isso confirmou para Bolsonaro que houve um acordo entre a parlamentar e o magistrado, considerado seu inimigo.

Vale lembrar, que durante o jantar do PL, Bolsonaro e Carla discutiram na mesa em que estavam. O tema do embate, porém, não foi revelado naquela ocasião. A discussão foi confirmada por ela quando o evento terminou.

A deputada alegou, porém, que a irritação de Bolsonaro era com o tema da conversa e não com ela.

Ainda de acordo com a colunista, estas fontes próximas ao ex-presidente vinham considerando a opinião de Bolsonaro como exagerada, mas reviram o ponto de vista após a entrevista de Carla Zambelli publicada nesta quinta-feira (22) pelo jornal.

Na conversa, a deputada fez duras críticas ao ex-presidente, de quem foi alidada de primeira ordem nos últimos quatro anos, e revelou tentativa de diálogo com Moraes.

Carla também admitiu ter abandonado pautas bolsonaristas, como o impeachment do ministro ou a narrativa de que houve fraude nas urnas, após ter de volta o acesso suas redes sociais.

Carla prometeu não fazer mais ataques a Moraes e sinalizou, também, uma espécie de tentativa de união com o ministro para atuarem juntos contra o PT. Seu alvo agora, disse ela, vai ser o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu tinha o papel de defender Bolsonaro e o governo, qualquer um que os atacasse tinha que virar um alvo meu. Nesta legislatura, Bolsonaro não é mais presidente, então nosso alvo tem que ser Lula, seus feitos e desfeitos”, afirmou a parlamentar na entrevista que concedeu ao jornal.

Ainda na entrevista, Carla contou que ligou para o minstro Alexandre de Moraes e também um e-mail. Dias depois, as redes sociais dela foram devolvidas, o que, segundo ela, pode ter sido um gesto.

“Estou à disposição dele para conversar. Porque ele vai ser um alvo do PT daqui a pouco. O PT não vai se contentar em indicar somente os dois ministros que vão se aposentar”, pontuou a deputada



Veja também

senado PGR aponta prescrição em denúncia contra ex-presidente da Câmara parada há dois anos no STF