ENTREVISTA Bolsonaro admite que o filho Carlos 'não fala' com Michelle: "Talvez algum problema de ciúme" Ex-mandatário afirmou que os dois familiares tiveram "um problema lá atrás"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu, nesta terça-feira (25), que o filho Carlos Bolsonaro "não fala" com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, o ex-mandatário afirmou que os dois familiares tiveram "um problema lá atrás" e disse "talvez" haver "algum problema de ciúme" do vereador com a presidente do PL Mulher.

— Eles não se falam. Tem uma questão lá atrás — disse Bolsonaro.

O ex-presidente também disse que "não passa pela cabeça" da ex-primeira-dama disputar a presidência da República. O ex-mandatário ressaltou, no entanto, que ela "aceitou" concorrer ao Senado pela legenda em 2026.

— O que eu lutei muito para ela aceitar foi o cargo no Senado, assim como meu filho. Ela deu sim, mas espero que ela venha — disse Bolsonaro em entrevista ao Portal Leo Dias nesta terça-feira.

Bolsonaro também foi questionado sobre ter se casado mais de uma vez sendo conservador:

— Eu só tive dois casamentos (…) Acontece, não entro em detalhes quem por ventura errou, não deu para consertar e houve separação. Tive 3 filhos, depois um um garoto e estou há 19 anos com a Michelle — afirmou.

'Posso morrer na cadeia'

O ex-presidente afirmou que não acredita na Justiça brasileira e demonstrou preocupação com manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) fora dos autos dos processos.

O ex-mandatário também disse, em tom de brincadeira, que pode ser "preso amanhã cedo", após ser questionado pelo entrevistador sobre a possibilidade de pegar uma pena superior à 30 anos.

— É horrível. Mas eu não reclamo para minha mulher, não reclamo para ninguém. Eu vou enfrentar tudo (...) (Posso) morrer na cadeia — afirmou Bolsonaro.

O ex-presidente admitiu a possibilidade de ser condenado e respondeu que é "horrível" viver na iminência da prisão. Bolsonaro também repetiu que vai "enfrentar" o processo, e reafirmou sua esperança de participar das próximas eleições, apesar de estar inelegível.

— Hoje sim (alta chance de ser preso), mas ainda tem tempo, mas tenho que enfrentar. Mas aonde tá meu crime? Tentativa ‘armada’, qual arma? Dano ao patrimônio público? Eu não estava no Brasil.

O ex-mandatário pontuou que o devido processo legal não tem sido seguido, uma vez que está sendo julgado diretamente pelo STF. Bolsonaro será julgado pela 1ª turma da Corte, formada pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia,.

De acordo com a acusação da Procuradoria Geral da República (PGR), Bolsonaro cometeu os crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

