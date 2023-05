Bolsonaro afirma que vai processar Lula por declaração sobre mortes na pandemia

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que vai entrar com dois processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um deles, Bolsonaro reclama de ter sido responsabilizado por mortes na pandemia de coronavírus. Em outro, o ex-presidente se queixa de que Lula afirmou que ele teria uma mansão nos Estados Unidos.

Ele acrescentou:

"A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. Isso é um absurdo, ele não pode continuar falando mentiras a vontade e não ser incomodada por praticamente ninguém".

Nesta quinta-feira, em um evento em Salvador, Lula afirmou, sem provas, que o ex-presidente teria uma mansão nos Estados Unidos no valor de US$ 8 milhões em nome do seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid.

Em outro momento do discurso, o presidente atribuiu a Bolsonaro a responsabilidade por milhões de mortes durante a pandemia. Segundo Lula, o governo anterior adotou uma conduta negacionista ao não respeitar a ciência.

