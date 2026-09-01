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ex-presidente Bolsonaro ajusta prótese dentária após sentir incômodo ao mastigar Atendimento foi autorizado por Alexandre de Moraes sob condições específicas, como realização do procedimento em sede da Polícia Militar de Brasília e manutenção de data e horário sob sigilo

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez um ajuste em uma prótese dentária após sentir incômodo ao mastigar.

O procedimento odontológico aconteceu na manhã da última quinta-feira, com data e horário mantidos em sigilo, condição imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para a realização do atendimento.

Segundo relatório do dentista que atendeu o ex-presidente, Bolsonaro estava com problemas no segundo pré-molar inferior esquerdo.

Após o desgaste da prótese, seguido de acabamento e polimento, os profissionais corrigiram o encaixe da mordida do ex-chefe do Executivo.

O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes sob determinadas condições. Inicialmente, a defesa de Bolsonaro pediu que ele fosse atendido pela dentista Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, mulher do senador Flávio Bolsonaro (PL), em um consultório no Lago Sul, em Brasília.

O magistrado, no entanto, não autorizou o atendimento sob as condições impostas pela defesa do ex-presidente, mas permitiu o procedimento caso fosse realizado na estrutura da Polícia Militar (PM) de Brasília, com data e horário definidos entre a defesa e o Núcleo de Custódia da corporação e mantidos em sigilo por segurança.

O despacho não deixou claro se Fernanda poderia atender Bolsonaro no Centro Médico da PM ou se o procedimento deveria ser feito por outro profissional.

Em documento enviado ao STF, a PM informou que não houve vazamento de informações sobre o atendimento e a operação ocorreu sem intercorrências.

Bolsonaro foi submetido a cinco radiografias dos dentes posteriores, e os exames apontaram que os tecidos ósseos e gengivais estavam saudáveis. Além disso, outros implantes na parte inferior da boca estavam em boas condições.

A recomendação é que o ex-presidente retorne para um novo atendimento odontológico em quatro a seis meses.

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