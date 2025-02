A- A+

REUNIÃO Bolsonaro aparece 'de surpresa' em reunião de Tarcísio com prefeitos sobre enchentes O governador deu a entender que a aparição não havia sido planejada

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu a uma reunião, nesta segunda-feira, 3, entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e prefeitos de cidades afetadas pelas chuvas nos últimos dias.

O governador deu a entender que a aparição não havia sido planejada.

"Olha só quem apareceu de surpresa por aqui! Sempre uma honra, presidente", escreveu em seu perfil no X, antigo Twitter.

Olha só quem apareceu de surpresa por aqui! Sempre uma honra, presidente @jairbolsonaro pic.twitter.com/xGSkQ1xOx9 — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) February 3, 2025

A publicação mostra o momento em que o ex-presidente chega e é aplaudido pelos presentes. Ele cumprimenta alguns participantes, senta-se à mesa e fala ao microfone.

A reunião, marcada para as 15h, ocorreu no Palácio dos Bandeirantes. Estiveram presentes o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e o vice-prefeito, Ricardo de Mello Araújo (PL), que também registrou a chegada de Bolsonaro no evento em seu Instagram.

