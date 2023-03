A- A+

reunião Bolsonaro aparece por chamada de vídeo em reunião do PL e descarta Braga Netto na prefeitura do Rio Ex-presidente cobrou candidaturas próprias do partido nas principais cidades do país, durante encontro do diretório fluminense

O ex-presidente Jair Bolsonaro descartou nesta segunda-feira (13), durante reunião do diretório do PL fluminense, a possibilidade de que o general Walter Braga Netto, seu ex-ministro e ex-candidato a vice, concorra à prefeitura do Rio em 2024.



A candidatura de Braga Netto vinha sendo cogitada por setores do PL ligados à direção nacional e à bancada bolsonarista do partido. Bolsonaro, que participou do encontro por chamada de vídeo, defendeu por outro lado que o PL tenha candidaturas próprias nas principais cidades do país no ano que vem.

A reunião desta segunda-feira foi agendada para que Braga Netto, atual secretário nacional de Relações Institucionais do PL, se aproximasse de parlamentares e prefeitos para discutir a preparação da sigla para as eleições municipais de 2024. De acordo com Bolsonaro, caberá ao general a tarefa de organizar a sigla em todo o país, o que inviabiliza sua presença em uma chapa.

O pleito do ex-presidente para que o PL lance candidato no Rio, contudo, vai na contramão das intenções do governador Cláudio Castro (PL), que deseja emplacar um aliado de outro partido, Dr. Luizinho (PP), com o PL de vice na chapa.



Nesta segunda-feira (13), O Globo mostrou que Castro prepara uma nova ofensiva para exigir a mudança na direção estadual do PL, atualmente a cargo do deputado Altineu Côrtes (RJ). Altineu, que é próximo ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, se articula também com a ala bolsonarista do partido para rechaçar o movimento do governador.

A reunião do PL fluminense nesta segunda-feira não contou com Castro, que cumpria outras agendas, nem com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que já se colocou nos bastidores como possível candidato à prefeitura do Rio. Já o ex-presidente, que segue nos Estados Unidos, não tem previsão de retorno ao Brasil. Segundo o colunista do Globo Lauro Jardim, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro viaja aos EUA no início desta semana para encontrar o marido.

No encontro, integrantes das bancadas estadual e federal do PL defenderam a "união do partido" para ampliar o número de vereadores e prefeitos em 2024. No ano passado, o PL elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 99 integrantes, além de oito senadores.

