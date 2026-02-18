A- A+

Eleições 2026 Bolsonaro apoia candidatura de deputado estadual ao governo do Rio, dizem aliados Ex-presidente tem defendido viabilidade de Douglas Ruas durante visitas na Papudinha, mas decisão dependerá de deliberação interna do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem defendido, segundo aliados, que o PL lance o deputado estadual licenciado e secretário estadual de Cidades Douglas Ruas como candidato ao governo do Rio de Janeiro. A sinalização vem sendo feita em conversas reservadas durante as visitas que recebe na Papudinha, onde está detido, de acordo com interlocutores que trataram do cenário eleitoral fluminense com ele nas últimas semanas.

Segundo aliados, Bolsonaro mencionou o nome de Ruas ao abordar a sucessão estadual e avaliou que o parlamentar reúne condições de representar o campo bolsonarista na disputa. A manifestação é interpretada como um gesto político relevante dentro do partido, embora não represente definição formal.

Dirigentes do PL ponderam que a escolha do candidato ao Palácio Guanabara será construída internamente pela legenda no Rio, em articulação com o senador Flávio Bolsonaro e o presidente estadual do partido, Altineu Côrtes. A discussão ficou de ser aprofundada após o carnaval, em reunião que também terá a presença do atual governador, Cláudio Castro.

Segundo interlocutores, o assunto não é uma decisão pessoal do ex-presidente, mas parte de um debate que envolve a direção estadual.

Na montagem de chapas, ficou definido que Bolsonaro tem a palavra final na escolha de senadores. Para os governos estaduais, cabe ao presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, apitar.

Procurado, Douglas Ruas não quis se manifestar publicamente. A interlocutores, ele tem dito que concorrerá, desde que seu nome seja um consenso interno e integre uma coligação competitiva.

Nos bastidores, o debate ocorre em meio às incertezas sobre o cenário estadual, incluindo a possibilidade de um mandato-tampão, caso o governador Cláudio Castro deixe o cargo para disputar o Senado.

O ex-vice-governador Thiago Pampolha deixou o governo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Já o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, foi preso no ano passado. Neste contexto, não há sucessores na linha de poder fluminense a partir do afastamento de Castro para disputar o Senado.

Integrantes do PL avaliam que esse fator pode alterar o calendário e a estratégia, exigindo nova rodada de negociações.

Filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), Douglas Ruas é policial civil de carreira. foi o parlamentar mais votado do estado em 2022 e consolidou sua base política na Região Metropolitana, especialmente em São Gonçalo. Ruas é considerado um dos principais aliados do presidente estadual do PL, Altineu Côrtes, de quem já foi assessor e com quem mantém relação política direta.

Dentro do partido, aliados avaliam que uma eventual candidatura ao governo ampliaria a influência de Altineu sobre a estrutura estadual da sigla — fator que gera resistências em setores que defendem maior equilíbrio interno na definição das chapas. Em contrapartida, é visto como o nome mais viável da legenda por representar a bandeira da segurança pública, um dos cernes do bolsonarismo.

