A- A+

Padre Bolsonaro após facada e "batalha espiritual": quem é o padre indiciado por trama golpista; Confira Em depoimento à PF, religioso afirmou que não teve em nenhum encontro no Planalto com conotação política

O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder. Ligado à Diocese de Osasco (SP), o religioso prestou atendimento espiritual ao ex-presidente quando ele levou uma facada no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018.

A PF aponta que o padre participou de reuniões com o ex-presidente para discutir propostas de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim de 2022. Entre as alternativas que foram discutidas entre Bolsonaro e o seu entorno, estavam a decretação do estado de sítio, prisão de autoridades e realização de novas eleições, segundo as investigações.

Com cerca de 425 mil seguidores no Instagram, o religioso se diz "sacerdote, pároco e professor". O padre vende cursos on-line sobre temas ligados ao catolicismo, como o "código do matrimônio" e "batalha espiritual" contra o "mal".

Segundo a PF, os indiciados devem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, cujas penas máximas somam 10 anos de prisão.

Em nota, a defesa do padre criticou o fato de a PF ter divulgado o nome dos indiciados. "A nota da Polícia Federal com a lista de indiciados é mais um abuso realizado pelos responsáveis da investigação e, tendo publicado no site oficial do órgão policial, contamina toda instituição e a torna responsável pela quebra da determinação do Ministro de sigilo absoluto", escreveu o advogado Miguel Vidigal.

A PF afirmou que comunicou o nome dos indiciados com autorização do Supremo Tribunal Federal e com o intuito de evitar "a divulgação de informações incorretas acerca da investigação" concluída nesta quinta-feira.

Em depoimento à PF no início do mês, o padre negou ter participado qualquer reunião no Palácio do Planalto com conotação política ou que tenha sido discutida a minuta golpista. Segundo o religioso, ele se encontrou com Bolsonaro apenas para prestar "apoio espiritual" a ele.

A presença de um padre em encontros sobre o suposto plano golpista foi citada pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fechou acordo de delação premiada com a PF.

Veja também

Haddad Haddad diz que redação de medidas de pacote fiscal será fechada na próxima segunda