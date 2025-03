Bolsonaro aposta em relação pessoal com Trump para conseguir asilo a Eduardo

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados apostam na relação pessoal da família Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a concessão de asilo político ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se licenciou do cargo.

Na terça-feira, Eduardo afirmou à CNN Brasil que pretendia fazer o pedido ao governo americano para permanecer no exterior.

Durante evento no Congresso, Jair Bolsonaro disse que o governo americano não teria problemas em conceder asilo ao deputado.

Se ele (Eduardo) pedir (o asilo), o Donald Trump dá na hora, eles têm diálogo frequente afirmou o ex-mandatário.





Em entrevista à Revista Oeste, Eduardo dirigiu críticas diretas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mesmo após pedido do PT para a apreensão do seu passaporte ser arquivado.

Não há a mínima possibilidade de eu voltar ao Brasil, não é um lugar seguro para fazer oposição, mesmo com o meu passaporte. Alexandre de Moraes é um psicopata afirmou.

Antes da decisão do magistrado, o ex-presidente mencionou o assunto e lembrou que ele próprio está com passaporte retido devido à investigação da tentativa de um golpe de Estado. Ele agradeceu a Trump por 'abraçar seu filho".

Confiscaram meu passaporte, mas meu pensamento está com Donald Trump, que seguirá abraçando o meu filho. Coisa rara no Brasil, [no meu governo] tivemos um presidente alinhado com democracias no mundo todo, inclusive a americana. Mas todo sacrifício é válido quando queremos um país forte, independente e livre.

