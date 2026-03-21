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melhora clínica Bolsonaro apresenta evolução clínica favorável e inicia tratamento odontológico, diz boletim Ex-presidente está internado há mais de um semana na UTI do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta evolução clínica favorável, sem intercorrências, segundo boletim divulgado pelo hospital DF Star, na manhã deste sábado.

Na nota, a equipe médica informou, contudo, que o ex-presidente iniciou tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita.

Bolsonaro está internado há mais de um semana na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Está em uso de antibióticos venosa, com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

Segundo o boletim, não ainda há previsão de alta hospitalar. Bolsonaro passou mal na madrugada do dia 13 na prisão e foi transferido às pressas para a unidade hospitalar, onde continua internado. Ele cumpre pena Núcleo de Custódia da Polícia Militar (Papudinha).

Leia o boletim médico na íntegra:

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Apresenta evolução clínica favorável, sem intercorrências. Iniciou tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar."

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