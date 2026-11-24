A- A+

Saúde Bolsonaro apresenta melhora clínica discreta, mas não há previsão de alta, diz boletim médico Ex-presidente está internado desde a última sexta-feira(20), após reclamar de fortes dores abdominais

Leia também

• Padre Kelmon anuncia missa em frente a hospital em que Bolsonaro está internado

• Eduardo Bolsonaro recorre ao STF para tentar reverter condenação por difamação contra Tabata Amaral

• Jair Bolsonaro tem pneunomia e segue internado na UTI, apesar de melhora clínica

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma melhora clínica discreta, mas segue sem ter expectativa de alta hospitalar, segundo boletim médico do hospital DF Star divulgado nesta terça-feira (24).

Segundo o boletim, o ex-presidente apresentou sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal.

O presidente manterá tratamento clínico, que inclui antibioticoterapia e medidas de suporte intensivo.

"O Hospital DF Star informa que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Apresentou melhora clínica discreta, com sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal. Mantém tratamento clínico, incluindo antibioticoterapia e medidas de suporte intensivo. Segue sem previsão de alta hospitalar", diz a nota.

Bolsonaro está internado no DF Star desde a sexta-feira, 20, após reclamar de fortes dores abdominais.

Em boletim divulgado na segunda-feira, 23, foi informado o diagnóstico de pneumonia broncoaspirativa bilateral.

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Veja também