Bolsonaro articula candidatura de Carlos ao Senado em Santa Catarina pelo PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) articula uma candidatura do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) ao Senado por Santa Catarina em 2026. Na semana passada, o antigo chefe do Executivo ligou para a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) e comunicou a intenção de lançar o filho como um dos dois nomes do partido na disputa eleitoral.

— A ligação ocorreu após uma conversa do governador Jorginho (Mello) com o Bolsonaro. Ele me falou que seriam duas vagas do PL: uma escolhida por ele e outra pelo governador. Na minha cabeça, Carol de Toni seria escolhida pelo Jorginho, e o Carlos pelo Bolsonaro — disse a parlamentar. — Conversei com o presidente mais uma vez depois da ligação e ele confirmou a possibilidade do Carlos disputar aqui no estado. Bolsonaro quem manda. Não está confirmado que será o Carlos, mas existe a possibilidade.





Zanatta afirmou também que "sempre planejou a reeleição na Câmara" e quem citou o seu nome anteriormente para o Senado foi o ex-presidente.

Como mostrou a colunista do GLOBO Bela Megale, integrantes do PL relataram que Bolsonaro bateu o martelo sobre o futuro político do filho na semana passada ao garantir a aliados que Carlos vai concorrer a um cargo no Senado, mas por outro estado que não seja o Rio de Janeiro.

Outra possibilidade é que Carlos dispute uma vaga no Senado por São Paulo, caso Eduardo Bolsonaro seja escolhido como candidato à Presidência. No Rio, o nome do PL será Flávio Bolsonaro e a outra vaga está sendo disputada por membros do partido. Em 2026, cada estado vai eleger dois senadores.

A decisão de lançar Carlos para esse cargo faz parte do plano de Jair Bolsonaro de eleger o maior número de aliados possível na Casa, que tem a prerrogativa de realizar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

