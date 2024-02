Bolsonaro chega à PF para depor em inquérito sobre importunação de baleia

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à sede da Polícia Federal em São Paulo para depor no inquérito que apura se ele importunou intencionalmente uma baleia-jubarte durante um passeio de jet ski em São Sebastião, litoral paulista, em junho do ano passado.

Bolsonaro chegou à PF por volta das 14h. Ele estava acompanhado do seu advogado e braço-direito Fabio Wajngarten, que estava com o ex-presidente no passeio e também será ouvido. A expectativa é que ambos falem aos investigadores.

Alguns apoiadores do ex-presidente marcaram presença em frente à sede da PF para prestar apoio a Bolsonaro. A maioria carregava a bandeira do Brasil no corpo.

Apesar do depoimento em São Paulo, o inquérito foi aberto em São Sebastião, onde a suposta infração ambiental teria sido cometida pelo ex-presidente.

A legislação brasileira proíbe que embarcações se aproximem de qualquer espécie de baleia com motor ligado a menos de 100 metros de distância do animal.

De acordo com a procuradora Marília Soares Ferreira Iftim, vídeos e fotos publicados em redes sociais mostraram o momento em que a mota náutica, de motor ligado, chegou a 15 metros da baleia, que estava na superfície:

“Considerando que as imagens foram feitas a partir de outra embarcação e é possível identificar que há uma única pessoa na moto náutica, que está pilotando e gravando um vídeo no celular ao mesmo tempo. Atribui-se a identidade desta pessoa, supostamente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro", disse, afirmando que ainda há necessidade de melhor elucidação dos fatos.

O inquérito chegou a ser ironizado por Wajngarten, que, no Dia Mundial da baleia, deixou uma "saudação para todas elas" em publicação na rede social X (antigo Twitter).

“Não chegue perto. Não importune-as jamais", escreveu Wajngarten.

Em novembro de 2023, Bolsonaro ironizou a decisão do Ministério Público Federal de acompanhar o inquérito e fez um comentário gordofóbico contra o então ministro da Justiça Flávio Dino, hoje integrante do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Todo dia tem uma maldade em cima de mim, a de ontem foi que estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim na Esplanada é aquela que está no ministério, é aquela que diz que eu queria dar golpe, mas some com vídeos — disse Bolsonaro em evento do PL Mulher.

