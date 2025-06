A- A+

BRASÍLIA Bolsonaro chega à PF para prestar depoimento no inquérito sobre conduta de Eduardo nos EUA Filho do ex-presidente é suspeito de tentar obstruir processo da tentativa de golpe de Estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à Polícia Federal (PF) na tarde desta quinta-feira, onde depõe sobre a suposta articulação do filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para obter sanções contra autoridades brasileiras junto ao governo de Donald Trump. A audiência faz parte do inquérito aberto para esclarecer se o "zero três" atua contra o prosseguimento da ação da tentativa de golpe de Estado, na qual o pai é réu.

Eduardo é suspeito, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a decisão do Supremo Tribunal Federal que abriu a investigação, de cometer os crimes coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Bolsonaro, por sua vez, foi citado pela PGR como o beneficiário direto das ações do filho e por ter declarado que seria "o responsável financeiro" pela estadia de Eduardo em solo americano.

O ex-presidente deve prestar informações em relação a esses dois pontos. A oitiva ocorre em Brasília.

A investigação é relatada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que conduz a ação penal contra Bolsonaro e seus aliados por suposto envolvimento em um plano de golpe.

Moraes também intimou Eduardo Bolsonaro a prestar esclarecimentos. Como mora nos Estados Unidos e está licenciado do cargo desde fevereiro, ele poderá enviar as respostas por escrito.

O ministro do Supremo também determinou que o Itamaraty indicasse "autoridades diplomáticas aptas" a prestar depoimento sobre as articulações do deputado do PL em território americano.

Na segunda-feira, foi colhido o primeiro depoimento do inquérito. Na ocasião, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que Eduardo tem atuado para "intimidar" e "depredar simbolicamente" o STF e outros órgãos responsáveis pela investigação sobre a suposta trama golpista. Farias é o autor da representação que ensejou o pedido da PGR.

Aos investigadores, Farias pediu que os bens e contas de Bolsonaro sejam bloqueados para impedir que ele continue patrocinando o filho no exterior.

— Isso é um golpe continuado — comentou ele.

Veja também