A- A+

brasil Bolsonaro chega aos EUA para período sabático e se hospeda em casa de ex-lutador de MMA Presidente saiu do Brasil antes da posse de Lula e vai ficar na casa do lutador José Aldo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (30), a pouco mais de 24 horas do fim do seu mandato. Ele passará férias na região e se hospedará na casa do lutador de MMA José Aldo. Contrariando o rito democrático, ele não vai passar a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na solenidade de posse marcada para este domingo (1°).

O avião com Bolsonaro e seus familiares decolou de Brasília no início da tarde e, por volta das 17h, pousou no Aeroporto Internacional de Boa Vista para abastecer. Pouco depois das 19h, o avião deixou o espaço aéreo do Brasil com destino a Orlando, onde aterrissou por volta das 23h. Ele viajou em um avião da Força Aérea Brasileira, acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de auxiliares e seguranças.

Bolsonaro faz a última live

Pouco antes de deixar o Brasil, Bolsonaro fez um pronunciamento de quase uma hora nas redes sociais. Ao longo da transmissão, ele se defendeu de críticas, chorou, falou pela primeira vez do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e condenou atos terroristas em Brasília. Apoiadores de Bolsonaro foram alvos de uma operação da Polícia Federal após incendiarem veículos e tentarem explodir uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília.

"Nada justifica, aqui em Brasília, essa tentativa de um ato terrorista, aqui na região do aeroporto de Brasília. Nada justifica. Um elemento, que foi pego, graças a Deus, com ideias que não coadunam com qualquer cidadão" disse Bolsonaro.

Após sofrer a sua primeira derrota nas urnas, Bolsonaro ficou a maior parte do tempo recluso no Palácio do Alvorada e evitou fazer declarações públicas. Dois dias depois da eleição, o presidente fez um breve pronunciamento no Palácio da Alvorada, agradecendo os votos e comentando protestos de apoiadores, mas sem mencionar a derrota. No dia seguinte, divulgou um vídeo em redes sociais solicitando que manifestantes liberassem rodovias.

Depois disso, ficou 37 dias sem fazer declarações, até que realizou um discurso para apoiadores no Alvorada, no dia 9. Desde então, permaneceu em silêncio até a transmissão desta sexta.

O presidente afirmou que "foi difícil ficar dois meses calado". Nos últimos dias, o mandatário foi pressionado por aliados a fazer um pronunciamento público aos seus apoiadores antes de deixar o cargo e se posicionar como o principal líder da oposição.

Veja também

FIM DE GOVERNO Sem citar nomes, General Mourão crítica lideranças que prejudicaram as Forças Armadas