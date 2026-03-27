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EX-PRESIDENTE Bolsonaro chega em casa para cumprir prisão domiciliar com tornozeleira após duas semanas internado Transferência do hospital até a residência ocorreu sob um esquema de segurança reforçado

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou em casa por volta das 10h20 desta sexta-feira (27) após receber alta da internação. Ele estava de colete e tornozeleira eletrônica, que foi instalada ainda no hospital.

Ele recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, após duas semanas internado no hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma broncopneumonia, e iniciou o cumprimento de prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A transferência do hospital até a residência ocorreu sob um esquema de segurança reforçado. Houve uso de batedores da Polícia Militar do Distrito Federal para abrir caminho e bloquear cruzamentos, além de um comboio fechado, com o veículo que transporta Bolsonaro entre carros de escolta. A custódia direta ficará a cargo da Polícia Penal do Distrito Federal. Bolsonaro e Michelle chegaram à residência em carros diferentes.

A operação incluiu controle de trânsito em pontos estratégicos, interdições momentâneas e restrição de aproximação de terceiros, para evitar aglomerações e impedir que a transferência vire um ato político.

O médico Brasil Ramos Caiado, da equipe de Bolsonaro, afirmou que a evolução nos últimos dois dias foi tranquila, "sem intercorrências".

"Bolsonaro acabou de ter alta hospitalar, como adiantamos há dois dias. A evolução foi o que esperávamos: tranquila e sem intercorrências. Houve a transição da medicação para via oral para que continue em casa", disse o médico.

Bolsonaro deixou o hospital pouco antes das 10h, acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ramos Caiado afirmou que o ex-presidente está mais "colaborativo" para adotar as medidas necessárias ao quadro de saúde.

"Nós obtivemos melhora um pouco acima da média na questão dos soluços com alimentos e isso será comunicado à equipe de nutrição", afirmou Ramos Caiado.

O ex-presidente deve fazer uma cirurgia para corrigir uma lesão no ombro no fim de abril.

"Nos últimos dois dias nos dedicamos ao ombro. A nossa previsão é se faça essa cirurgia em quatro semanas por um protocolo de quatro semanas após a alta da pneumonia. Estimo no final do mês de abril ele retornar para o procedimento cirúrgico de astroscopia do ombro direito", explicou o médico.

De acordo com boletim médico divulgado na véspera, o ex-presidente apresentou evolução clínica favorável, sem sinais de infecção aguda, e respondeu bem ao tratamento com antibióticos.

Ao conceder a domiciliar por ao menos 90 dias, Moraes estabeleceu um conjunto de restrições com foco em manter um “ambiente controlado” para a recuperação do ex-presidente. Na decisão, o ministro afirma que a suspensão de visitas busca evitar risco de infecção e de evolução para quadros mais graves, como a sepse.

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