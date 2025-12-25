A- A+

HÉRNIA INGUINAL Médicos de Bolsonaro detalham estado de saúde de ex-presidente Sem intercorrências e com duração aproximada de três horas e meia, Bolsonaro passou por correção de uma hérnia inguinal bilateral

A equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro dá detalhes, na tarde desta quinta-feira, sobre o estado de saúde dele após a cirurgia realizada no hospital DF Star, em Brasília.



O procedimento ocorreu sem intercorrências e teve duração aproximada de três horas e meia.

Bolsonaro foi internado na quarta-feira para exames e preparo pré-operatório antes da cirurgia para correção de uma hérnia inguinal bilateral.



A hospitalização foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após perícia da Polícia Federal apontar a necessidade da intervenção médica. A expectativa da equipe médica é que o ex-presidente permaneça internado entre cinco e sete dias.





A cirurgia é considerada eletiva, mas foi indicada para evitar o agravamento do quadro e possíveis complicações.



Realizado sob anestesia geral, o procedimento teve como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura da região da virilha, onde ocorre o enfraquecimento da parede abdominal.

Além da correção da hérnia, a equipe médica avalia a realização de um bloqueio anestésico do nervo frênico, procedimento que pode ser indicado para tratar as crises de soluços persistentes apresentadas por Bolsonaro nos últimos meses. O momento mais adequado para essa intervenção ainda não foi definido.

No pós-operatório, Bolsonaro permanecerá sob monitoramento contínuo, com controle rigoroso da dor, sessões de fisioterapia para mobilização precoce e cuidados voltados à prevenção de complicações, como trombose venosa profunda e problemas respiratórios.

Durante a internação, o ex-presidente está acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Seus filhos, Flávio e Carlos, estiveram no hospital mais cedo.

