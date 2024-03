Bolsonaro cita "mundo caindo na cabeça", mas diz que "não tem medo de julgamento"

A- A+

Um dia depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar o sigilo dos depoimentos de militares que o implicam na trama golpista depois da eleição de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou se debruçar sobre o teor das investigações. Alegou, no entanto, que é perseguido por ser um “paralelepípedo no sapato da esquerda” e disse não temer julgamentos.

"Eu poderia muito bem estar em outro país, mas decidi voltar para cá com todo o risco. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos", afirmou durante lançamento da pré-candidatura de Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura do Rio. "Ramagem trabalhou comigo, fez um excelente trabalho, deixou sua marca. E obviamente, quando se lança pré-candidato, o mundo cai na cabeça dele, como vem caindo na minha, porque sou um paralelepípedo no sapato da esquerda".

O deputado federal e ex-diretor da Abin, investigado pela suspeita de espionagem ilegal no período à frente da agência, ainda é considerado um postulante frágil na eleicao carioca justamente por causa das investigações.

O ato de hoje se deu na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Ontem, enquanto o ministro Alexandre de Moraes derrubava o sigilo dos depoimentos de militares sobre a suposta tentativa de golpe, Bolsonaro fazia uma espécie de “turnê” por cidades litorâneas na Região Metropolitana e na Região dos Lagos.

Segundo os depoimentos convergentes do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes e do ex-chefe da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Junior, Bolsonaro teria apresentado três opções jurídicas para colocar o golpe em curso: Garantia da Lei e da Ordem (GLO), estado de sítio e estado de defesa. A única das Forças Armadas a topar a aventura golpista teria sido a Marinha, com o almirante Almir Garnier Santos.

Os depoimentos, conforme noticiou ontem o GLOBO, são vistos pelos investigadores como prova da participação efetiva” de Bolsonaro na trama golpista após a derrota eleitoral de 2022.

