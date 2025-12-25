A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro começa a passar por cirurgia que deve durar cerca de 4 horas Ex-presidente está no centro cirúrgico para correção de uma hérnia inguinal bilateral

O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a passar por cirurgia na manhã desta quinta-feira, dia de Natal, no hospital DF Star, em Brasília.

O procedimento teve início por volta das 9h15 e deve durar cerca de quatro horas, segundo informações repassadas por pessoas próximas à família.

A ida do ex-presidente ao centro cirúrgico também foi divulgada pela própria ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em publicação nas redes sociais na manhã desta quinta-feira.

Bolsonaro foi internado na quarta-feira para a realização de exames e preparo pré-operatório antes da cirurgia para correção de uma hérnia inguinal bilateral.

A hospitalização foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após perícia da Polícia Federal apontar a necessidade da intervenção médica. A expectativa é de que ele permaneça na unidade médica de cinco a sete dias.

A cirurgia é considerada eletiva, mas foi indicada para evitar o agravamento do quadro e possíveis complicações.

O procedimento é realizado sob anestesia geral e tem como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura da região da virilha, onde ocorre o enfraquecimento da parede abdominal.

O que é a hérnia inguinal bilateral

A hérnia inguinal ocorre quando parte do intestino se projeta por pontos fragilizados da parede abdominal na região da virilha. No caso bilateral, o problema se manifesta nos dois lados. A cirurgia busca corrigir a protrusão e reduzir riscos de dor, encarceramento da hérnia e outras complicações clínicas.

Avaliação de bloqueio do nervo frênico

Além da correção da hérnia, a equipe médica avalia a realização de um bloqueio anestésico do nervo frênico, procedimento que pode ser indicado para tratar as crises de soluços persistentes apresentadas por Bolsonaro nos últimos meses.

O nervo frênico é responsável por estimular o diafragma, músculo essencial para a respiração. O momento mais adequado para essa intervenção ainda não havia sido definido até a manhã desta quinta-feira.

Como será o pós-operatório

Após a cirurgia, Bolsonaro deverá permanecer internado entre cinco e sete dias, conforme previsão da equipe médica. O pós-operatório inclui controle rigoroso da dor, fisioterapia para mobilização precoce e cuidados voltados à prevenção de complicações, como trombose venosa profunda e problemas respiratórios.

Bolsonaro está acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Seus filhos, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Carlos Bolsonaro (PL-RJ), estiveram no hospital pouco antes do início do procedimento.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pelo STF por tentativa de golpe de Estado. Segundo Alexandre de Moraes, a autorização para a internação não interfere na execução da pena.

