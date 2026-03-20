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Ex-presidente Bolsonaro completa uma semana internado, em tratamento e sem previsão de alta, diz hospital Ex-presidente está há sete dias em tratamento por pneumonia

O ex-presidente Jair Bolsonaro completa nesta sexta-feira uma semana internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, em tratamento com antibióticos endovenosos e sem previsão de alta, segundo boletim médico divulgado hoje. Apesar do tempo de internação, ele mantém boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas.

Internado desde a última sexta-feira (13), Bolsonaro segue em tratamento contra uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. De acordo com a equipe médica, ele está em uso de antibioticoterapia endovenosa, com resposta considerada positiva, mas ainda depende de suporte clínico intensivo, além de fisioterapia respiratória e motora.

"O ex-presidente mantém boa evolução clínica e laboratorial, em uso de antibioticoterapia endovenosa. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", informou o boletim.

A broncoaspiração, que deu origem à infecção, ocorre quando conteúdo do estômago ou secreções entram nas vias respiratórias, podendo evoluir para um quadro infeccioso pulmonar com impacto na oxigenação. Bolsonaro foi internado após apresentar febre, vômitos e queda na saturação.

Desde a internação, a evolução tem sido descrita como gradual. Apesar da melhora dos indicadores clínicos, a permanência na UTI é explicada pela necessidade de monitoramento constante, fisioterapia respiratória e prevenção de complicações, comuns em quadros desse tipo.

A situação de saúde do ex-presidente passou a ter impacto direto nas discussões jurídicas sobre o regime de cumprimento da pena. Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou novas informações detalhadas à equipe médica sobre o estado clínico de Bolsonaro, em meio à análise de pedidos de prisão domiciliar.

A equipe médica respondeu que trabalha com a previsão de que o período total de internação deve chegar a cerca de 14 dias, a depender da resposta ao tratamento.

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