Eleições 2026 Bolsonaro confirma em carta indicação de Flávio como candidato à Presidência Carta será lida pelo senador antes de cirurgia de Bolsonaro e formaliza gesto de sucessão no bolsonarismo

O ex-presidente Jair Bolsonaro formalizou em carta a indicação do senador Flávio Bolsonaro como seu candidato à Presidência da República em 2026.

A mensagem, redigida de próprio punho, deve ser lida publicamente pelo senador na porta do DF Star, em Brasília, pouco antes da cirurgia prevista para as 9h desta quinta-feira. No texto, Bolsonaro diz que a decisão é “consciente e legítima”.

Bolsonaro será submetido a uma cirurgia para correção de hérnias abdominais, procedimento que se soma as intervenções médicas realizadas desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.

Nos últimos meses, o ex-presidente voltou a relatar episódios de dor, obstruções intestinais e mal-estar, o que levou à recomendação médica para a nova cirurgia. Ele foi internado ontem.

Intitulada “Carta aos Brasileiros”, a declaração mistura um balanço pessoal do período pós-Presidência com um gesto político de sucessão. Logo na abertura, Bolsonaro afirma ter enfrentado “duras batalhas”, “pagando um preço alto, com minha saúde e família”, para defender o que considera “o melhor para o nosso Brasil”. Sem citar diretamente a condenação na trama do golpe, ele classifica o momento atual como um “cenário de injustiça”.

É nesse contexto que o ex-presidente afirma não permitir que “a vontade popular seja silenciada” e anuncia que torna pública sua “disposição de indicar o futuro brasileiro como pré-candidato à Presidência da República em 2026”.

Ao justificar a decisão, Bolsonaro afirma que Flávio foi escolhido para a “missão de resgatar o nosso Brasil”, por meio de “uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar os princípios daqueles que caminharam comigo”. Em outro trecho, sustenta que o senador representa a continuidade de seu projeto político, ao afirmar que ele é “a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser Presidente”.

A carta também reafirma valores centrais do bolsonarismo. Bolsonaro escreve que o país precisa “retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e coragem”, em consonância com “os valores do povo brasileiro”. O texto se encerra com uma invocação religiosa, ao pedir que Deus “o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade”.

A decisão de tornar pública a carta às portas do hospital adiciona um componente simbólico ao gesto político, ao associar a indicação do herdeiro a um momento de fragilidade física do ex-presidente.

Datada de 25 de dezembro de 2025, a carta marca a indicação do ex-presidente e sua tentativa de organizar sua sucessão eleitoral em meio a disputas internas no campo da direita sobre quem herdará seu capital político em 2026. Ao fazer a indicação de forma explícita e por escrito, Bolsonaro tenta reduzir o espaço para concorrentes internos e consolidar Flávio Bolsonaro como principal herdeiro político do bolsonarismo no próximo ciclo eleitoral.

