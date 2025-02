Bolsonaro contra Otoni na liderança da bancada evangélica, que ironiza: "Serei o segundo a vencê-lo"

A- A+

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) decidiu intervir nas eleições inéditas para a presidência da bancada evangélica, que ocorrem nesta terça-feira. Em meio ao racha entre dois candidatos que representam visões diferentes perante ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro orientou que todos os parlamentares do PL se posicionem contra seu ex-vice-líder de governo, Otoni de Paula (MDB-RJ).

Segundo relatos feitos ao Globo, o ex-mandatário teria dito que quem votasse em Otoni deveria procurar o apoio de Lula nas eleições do ano que vem. Esta informação foi publicada anteriormente pelo portal Metrópoles.

O candidato abraçado pelo partido é o deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP), tido como o "ancião" da frente, por ter estado presente na fundação, ainda em 2003. A medida se justifica por recentes acenos de Otoni ao Palácio do Planalto.

Ao Globo, o emedebista ironizou a postura do ex-presidente contrária a sua eleição e disse que pode se tornar o segundo homem a vencê-lo.

— Eu soube que teve uma declaração de Bolsonaro dizendo que quem votar em mim tem que pedir voto para Lula. Se eu ganhar a eleição, eu viro um fenômeno. Serei a segunda pessoa depois de Lula que venceu Bolsonaro.

O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, abriu fogo contra Otoni e afirmou que o parlamentar estaria servindo aos interesses do governo federal.

— O deputado está sendo incoerente e contradizendo. Ele diz que quer apresentar a bancada a um governo que se diz contra a família. Ninguém quer que a bancada evangélica seja puxadinho de nada, não pode ser instrumento de um governo — pontuou.

Desde o ano passado, Otoni, que era alinhado a Bolsonaro, tem feito acenos ao governo Lula. Em outubro de 2024, o deputado compareceu à cerimônia de sanção do Dia Nacional da Música Gospel, no Palácio do Planalto, e fez elogios a Lula. O deputado também apoiou a reeleição de Eduardo Paes (PSD), que foi o candidato de Lula para a prefeitura do Rio do ano passado.

Além disso, Otoni tem um aliado na superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Rio. José de Moraes Correia Neto também é ligado a Silas Câmara.

Tanto Otoni quanto Nascimento repudiam os rótulos de governista e bolsonarista, respectivamente. O emedebista diz defender uma postura pragmática, enquanto seu adversário afirma ser um homem do diálogo.

Tradicionalmente, a Frente Parlamentar Evangélica escolhe seus líderes por consenso. Deputados e senadores inscritos não são obrigados a votar. O processo de votação será em urna eletrônica e secreto. A expectativa é que 70 parlamentares compareçam para votar. A bancada tem 245 signatários, mas 117 são considerados “engajados”, pertencendo a alguma igreja, de acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).

