Bolsonaro convocou ato na Paulista nas redes uma hora antes de entrar em embaixada da Hungria

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo na rede social X (antigo Twitter) convocando apoiadores para a manifestação na Avenida Paulista — que ocorreu no dia 25 de fevereiro — cerca de uma hora antes de entrar na embaixada da Hungria no Brasil, em 12 de fevereiro. A postagem ocorreu às 20h34, enquanto o carro do antigo chefe do Executivo chegou na representação diplomática às 21h37 do mesmo dia.

No vídeo, o ex-presidente pede que os apoiadores compareçam à manifestação trajando verde e amarelo e afirma querer se defender de acusações imputadas a ele nos meses recentes.

Jair Bolsonaro convocou ato na Paulista uma hora antes de chegar na embaixada da Hungria — Foto: Reprodução / Redes Sociais

De acordo com imagens da câmera de segurança da embaixada obtidas pelo The New York Times, o ex-presidente ficou na embaixada durante os dois dias seguintes acompanhado por dois seguranças e na companhia do embaixador húngaro e de membros da equipe diplomática. Bolsonaro, alvo de diversas investigações criminais, não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira, porque o local está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais.

O NYT analisou imagens de três dias de quatro câmeras na embaixada da Hungria, mostrando que Bolsonaro chegou na noite de segunda-feira, 12 de fevereiro, e partiu na tarde de quarta-feira, 14 de fevereiro.

Ainda de acordo com o jornal americano, a estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava tentando se valer de sua amizade com o primeiro-ministro Viktor Orban, da Hungria, numa possível tentativa de escapar da justiça enquanto enfrenta investigações criminais no seu país.

Um funcionário da embaixada húngara, que falou sob condição de anonimato para discutir assuntos internos, confirmou o plano de receber Bolsonaro.

"Boas relações internacionais"

Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que costuma comparecer a embaixadas pelo país. A declaração foi dada espontaneamente, sem que ele tivesse sido perguntado sobre o assunto, durante um discurso em um evento do PL Mulher para a filiação da secretária de Políticas para a Mulher do governo paulista, Sonaira Fernandes, ao partido.

A defesa do ex-presidente afirma que ele "ficou hospedado" na representação diplomática, onde foi "manter contatos com autoridades do país amigo, inclusive o primeiro-ministro".

O ex-presidente é um dos investigados na ação da PF que apura a suspeita de atuação de uma organização criminosa na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Entre as medidas restritivas aplicadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) estavam a entrega do passaporte em até 24 horas e a proibição de que saia do país.

