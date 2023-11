Bolsonaro critica investigação e faz menção gordofóbica a Dino

A- A+

Leia também

• Lula deve indicar ex-ministro de Bolsonaro para vaga no Cade

• Michelle Bolsonaro critica Dino pelo caso da "dama do tráfico"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou neste sábado a decisão do Ministério Público Federal de acompanhar um inquérito da Polícia Federal que investiga se ele importunou uma baleia jubarte em uma visita à São Sebastião, em São Paulo, em junho deste ano. Em evento do PL Mulher em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o ex-mandatário aproveitou a ocasião para fazer um comentário gordofóbico contra o ministro da Justiça Flávio Dino.

"Todo dia tem uma maldade em cima de mim, a de ontem foi que estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim na Esplanada é aquela que está no ministério, é aquela que diz que eu queria dar golpe, mas some com vídeos" disse o ex-presidente.

Durante a CPI do 8 de janeiro, a comissão solicitou as imagens de câmeras de segurança internas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas Dino informou que elas haviam sido apagadas. Segundo o ministro, o contrato de prestação de serviço com a empresa responsável pela segurança da pasta "que monitora as imagens", não prevê o armazenamento das filmagens por um longo período.

Nesta sexta-feira, o MPF divulgou em seu Diário Oficial a decisão de investigar Bolsonaro. De acordo com a procuradora Marília Soares Ferreira Iftim, vídeos e fotos publicados em redes sociais mostraram o momento em que a mota náutica, de motor ligado, chegou a 15 metros da baleia, que estava na superfície. "Considerando que as imagens foram feitas a partir de outra embarcação e é possível identificar que há uma única pessoa na moto náutica, que está pilotando e gravando um vídeo no celular ao mesmo tempo. Atribui-se a identidade desta pessoa, supostamente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro", disse, afirmando que ainda há necessidade de melhor elucidação dos fatos.

Veja também

Eventos Flávio Dino anuncia portaria para entrada de garrafas e distribuição de água grátis em shows