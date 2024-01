Bolsonaro critica penas de condenados por 8 de janeiro: 'Maneira de tentar calar todos nós'

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesse sábado (27) as sentenças estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos condenados pelos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro. Em evento do PL em Angra dos Reis, no qual o pré-candidato Renato Araújo foi anunciado como o nome do partido na corrida à prefeitura, Bolsonaro caracterizou as penas de 17 anos de reclusão como "abuso" e forma de tentar calar seus apoiadores.

— Hoje nós vemos colegas nossos condenados a 17 anos de prisão, muitos inocentes. E até mesmo aqueles que por ventura invadiram o Congresso, o que nós somos contra, (receberam) uma condenação de 17 anos. Isso é um crime, é um abuso, uma maneira de tentar calar todos nós. Acredito em Deus, acredito que as lideranças das duas casas em Brasília vão achar uma solução para isso.

Ao longo de seu discurso, o ex-presidente também criticou o PL das Fake News, que chamou de tentativa de censurar as redes sociais, e afirmou que suas chapas ao redor do país não serão definidas por cor, gênero ou classe social.

Em Angra dos Reis, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, desde 4 de janeiro, Bolsonaro tem se reunido com lideranças municipais e costurado alianças para as prefeituras da Costa Verde.

Na quinta-feira, como o Globo noticiou, o ex-mandatário se reuniu com a cúpula do PL e definiu o nome à prefeitura de Mangaratiba: o ex-jogador Emerson Sheik. Neste jantar, realizado na casa do empresário Daniel Radwan, Bolsonaro também comunicou que o ex-deputado Alexandre Valle será o candidato em Itaguaí.

