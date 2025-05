Bolsonaro critica viagem de Janja à China: ''vergonha''

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, nesta quarta-feira, a ida da primeira-dama, Janja da Silva, à China, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda oficial. Janja, teria causado constrangimento na véspera, ao falar sobre a rede social chinesa TikTok durante jantar com o presidente chinês, Xi Jinping.

Segundo Lula, foi ele que tomou a iniciativa de abordar o tema e Janja “pediu a palavra” para mencionar os abusos cometidos na rede.

A notícia havia sido divulgada pela Globo News, citando suposto mal-estar criado pela primeira-dama e a resposta do presidente chinês, de que o Brasil tinha o direito de regulamentar o Tik Tok e até banir a rede social se achasse necessário.

De propriedade de uma empresa chinesa, o Tik Tok é um dos motivos de disputa entre Washington e Pequim, pela pressão do governo americano pela venda da empresa nos EUA.

— Fui eu que fiz a pergunta. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o Tik Tok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças.

Em entrevista ao UOL, Bolsonaro definiu a participação de Janja como um "vergonha".

— O tamanho do Brasil e a sua economia interessam estarem alinhados aos Estados Unidos. Hoje em dia, ele vê também com preocupação com a China cada vez mais forte. Você vê o Lula lá fora e dá vergonha de ver o comportamento dele. Dá vergonha de ver a Janja demonstrando que tem de haver censura aqui. Dá vergonha […] É só vexame em cima de vexame — disse o ex-mandatário.

Bolsonaro também contestou as parcerias comerciais firmadas com o governo chinês.

— No fim do ano passado, o Lula assinou 37 acordos com a China. Entre elas o de mineral estratégico [….] O Lula se entrega de corpo e alma para o chinês. Não queremos a China aqui — completou.

Aliados de Bolsonaro também criticaram a primeira-dama pela fala. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse em suas redes sociais:

"Nem o Xi Jinping quis render a narrativa de algoritmo da Janja", escreveu.

Já o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) escreveu:

"Janja foi pra China, tentou lacrar… e passou vergonha internacional. Criticou o TikTok bem na frente de Xi Jinping — num encontro diplomático! Irritou a comitiva chinesa e envergonhou o Brasil. Primeira-dama não é chanceler. Diplomacia não é palco de lacração."

