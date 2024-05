A- A+

SÃO PAULO Bolsonaro dá recado a vereadora do PL em meio à indefinição sobre vice de Nunes O governador defende que a escolhida seja Sonaira, que até o início do mês passado era secretaria estadual de Políticas para a Mulher

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) orientou a vereadora Sonaira Fernandes (PL) a ficar de prontidão para ser indicada por ele como vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na eleição para a Prefeitura de São Paulo. A conversa ocorreu em Ribeirão Preto, no interior paulista, onde os bolsonaristas fizeram um ato em apoio ao ex-presidente no último dia 28 de abril.

O preferido de Bolsonaro é o ex-coronel da Rota Ricardo Nascimento de Mello Araújo, diretor da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) no governo dele. Porém, o policial militar enfrenta resistência de aliados de Nunes e também de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que influenciará na escolha.

O governador defende que a escolhida seja Sonaira, que até o início do mês passado era secretaria estadual de Políticas para a Mulher e deixou o cargo para tentar um novo mandato na Câmara Municipal. Ela trocou o Republicanos pelo PL, mesmo movimento feito pela vereadora Rute Costa, que estava no PSDB e é outra cotada para a vice de Nunes. A avaliação é que ambas complementariam o perfil do prefeito, católico, por serem mulheres e evangélicas.

Sonaira foi assessora de Eduardo Bolsonaro (PL), mas pesa contra ela a postura na pandemia, quando chamou Nunes de "ditador", disse que o decreto municipal que obrigava servidores a se vacinarem era algo "típico" da União Soviética e reclamou de homenagens feitas a Bruno Covas, ex-prefeito morto em 2021.

Também estão no páreo o secretário de Relações Internacionais da Prefeitura, Aldo Rebelo (MDB), e o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União), embora o próprio Nunes tenha dito publicamente que o vereador não é o favorito para a vaga de vice. A tendência é que a decisão seja anunciada perto das convenções partidárias em julho.

