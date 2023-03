A- A+

meio ambiente Bolsonaro dará palestra sobre meio ambiente nos EUA, um dia após a data que retornaria ao Brasil Ex-presidente foi confirmado em evento na Flórida no dia 30 de março; na segunda-feira (13), Bolsonaro havia dito que voltaria ao país na véspera

Após ter dito na última segunda-feira (16) que retornaria ao Brasil no dia 29 de março, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi confirmado em um seminário sobre meio ambiente e sustentabilidade que ocorre no dia seguinte (30) na Flórida, nos Estados Unidos. O seminário organizado pela Geoflorestas, uma consultoria ambiental paulista, ocorrerá em uma faculdade particular cristã localizada na cidade de Deerfield Beach.

"Venha participar do seminário sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro", diz convite para o evento.

Ao longo de seu mandato, Bolsonaro foi criticado por suas ações relacionadas ao meio ambiente, principalmente em relação à Floresta Amazônica. A gestão da área foi marcada por um aumento acentuado nas taxas de desmatamento e medidas que afrouxaram a fiscalização a crimes ambientais.

Nos últimos 12 meses em que o ex-ministro Ricardo Salles permaneceu na pasta o Brasil teve mais de 13 mil km² de desmatamento na Amazônia, a pior taxa em 15 anos. Salles foi exonerado do cargo em junho de 2021, quando se tornou alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) pela suspeita de ter exportado madeira ilegal aos Estados Unidos e à Europa.

Na Flórida desde dezembro passado, o ex-presidente disse, em encontro com empresários brasileiros, que deveria retornar ao país um dia antes do novo compromisso.

"Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 deste mês. Sete dias antes a gente estuda a situação: como está o Brasil, como estão os contatos aqui" esclareceu Bolsonaro aos apoiadores.

Nos próximos dias, o antigo chefe do Executivo também participará de um evento universitário. Em 22 de março, Bolsonaro estará em um simpósio de negócios e liderança.

