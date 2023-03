A- A+

bolsonaro no brasil Bolsonaro defende candidatura de Ricardo Salles à prefeitura de São Paulo De volta ao Brasil, ex-presidente disse que ex-ministro é mais experiente do que Eduardo Bolsonaro, seu filho

De volta ao Brasil após 89 dias nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa da candidatura do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) para a prefeitura de São Paulo, em 2014.

Questionado se prefere o nome de seu ex-ministro do Meio Ambiente ou de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ex-presidente disse que Salles é "mais experiente" e "mais vivido" para concorrer à eleição municipal paulistana.

"É o terceiro maior orçamento do Brasil, uma cidade grande, tem seus problemas, e o Ricardo Salles conhece muito mais do que o Eduardo", afirmou o ex-presidente, acrescentando: "Não estou descartando o Eduardo, não, mas acho que ele tem que ficar mais tempo no Legislativo para disputar um cargo no Executivo", completou.

O ex-presidente não descartou apoio do PL à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Disse que quem vai decidir é a bancada do partido em São Paulo.

"Não estou aqui para dar ordens. Estou sem mandato, mas não estou aposentado, sei o meu lugar", completou.

Bolsonaristas paulistas, capitaneados por Eduardo, começam a se articular para garantir um nome do grupo para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024. O filho do ex-presidente se dedicou a um "giro" na capital paulista nos últimos dias para articular a empreitada.

A ideia é alimentar a candidatura de Salles, mas o martelo só será batido no ano que vem, a depender da viabilidade do projeto. Se Sales estiver bem cotado, seguirá como candidato.

Como mostrou o colunista do GLOBO Lauro Jardim, a família Bolsonaro já decidiu que nenhum integrante do clã disputará qualquer cargo para o executivo no ano que vem.

