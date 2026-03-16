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EX-PRESIDENTE Bolsonaro deixa a UTI e é transferido para unidade semi-intensiva, diz Michelle Ex-presidente obteve melhora nos marcadores de infecção

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade semi-intensiva do hospital DF Star, em Brasília, segundo a equipe médica. A mudança de ala ocorre após melhora nos marcadores da infecção que motivou a internação.

Em publicação nos stories do Instagram, Michelle também divulgou a notícia e afirmou que o avanço no quadro clínico permitiu a transferência.

"Com a melhora dos marcadores da infecção, meu amor foi transferido para a unidade semi-intensiva. Seguimos confiantes de que ele vai vencer mais esse momento. Obrigada por todo o carinho e pelas orações", escreveu.

Bolsonaro estava internado na UTI do hospital desde sexta-feira, quando foi levado ao DF Star após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, onde cumpre prisão. Ele chegou ao hospital com febre, vômitos e baixa saturação de oxigênio.

O ex-presidente foi diagnosticado com pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração e passou a receber tratamento com antibióticos, além de fisioterapia respiratória e motora durante a internação.

Boletim médico divulgado mais cedo nesta segunda-feira já apontava melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios no sangue, o que indicava resposta favorável ao tratamento.

No boletim anterior, divulgado no domingo, os médicos haviam registrado estabilidade clínica e melhora da função renal, mas apontaram nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue, o que levou a equipe a ampliar a cobertura de antibióticos e intensificar a fisioterapia respiratória.

A transferência para a unidade semi-intensiva ocorre após essa evolução no quadro clínico. Um novo boletim confirmando oficialmente a mudança de ala só deve ser divulgado amanhã.

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