EX-PRESIDENTE Bolsonaro deixa hospital após exames e retorna à prisão na PF Ex-presidente foi submetido a tomografia computadorizada e ressonância magnética do crânio

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou no início da noite desta quarta-feira o hospital DF Star, em Brasília, após passar cerca de cinco horas no local realizando exames autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Ele retornou à Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena. O transporte e a segurança foram realizados pela PF, conforme determinação judicial.

No hospital, o ex-presidente esteve acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Apoiadores e os deputados Coronel Chrisostomo (PL-RO) e Bia Kicis (PL-DF) estiveram no local para demonstrar apoio.

Bolsonaro foi submetido a tomografia computadorizada e ressonância magnética do crânio, além de um eletroencefalograma, após sofrer uma queda durante a madrugada de terça-feira dentro da unidade da Polícia Federal.

Segundo a corporação, relatório médico elaborado anteriormente indicava que o ex-presidente estava consciente, orientado e sem sinais de déficit neurológico, com apenas lesões superficiais e leve desequilíbrio ao ficar em pé.

A autorização para a realização dos exames foi concedida após pedido da defesa e apresentação de laudos médicos à Corte. Inicialmente, Moraes avaliou que não havia necessidade de remoção imediata, mas liberou o deslocamento após receber a documentação solicitada.

Bolsonaro está preso desde o fim de novembro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses, imposta pelo STF por envolvimento na tentativa de golpe de Estado.

