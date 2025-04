Bolsonaro deixa hospital em Natal e segue para Brasília; veja vídeo

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou no fim da tarde deste sábado o hospital no qual estava internado em Natal. Bolsonaro segue agora para Brasília, onde deve chegar por volta das 22h e passará a ser atendido pelo hospital DF Star.

Ao sair do quarto onde estava internado, no hospital Rio Grande, na capital potiguar, o ex-presidente fez uma oração com a equipe que o atendeu. Ele também cumprimentou apoiadores que o aguardavam na porta do hospital antes de fazer o deslocamento até o aeroporto.

Jair Bolsonaro sofreu uma obstrução intestinal na sexta-feira decorrente do ataque com faca do qual ele foi alvo em 2018. Ele deverá passar por uma cirurgia para fazer a desobstrução.

Mais cedo, o ex-presidente disse que Claudio Birolini, médico que o acompanha, trata seu caso como grave e declarou ainda que “as maiores batalhas, muitas vezes, não se travam em praça pública, mas dentro de nós”.

O ex-presidente pode passar por uma cirurgia neste domingo, segundo informou o ele próprio. A equipe médica responsável por acompanhar a saúde do ex-mandatário avalia realizar um procedimento para avaliar o impacto dos danos da obstrução intestinal, decorrente de sequelas da facada no abdômen que o ex-capitão do Exército sofreu durante a campanha em 2018.

O ex-presidente participava na sexta-feira de manhã de um ato político no Rio Grande do Norte quando começou a sentir dor na região da barriga. Ele foi atendido às 11h15 num hospital na cidade de Santa Cruz, a 115 quilômetros da capital potiguar, e depois foi transferido para Natal. Segundo o boletim médico, Bolsonaro apresentava um quadro de distensão abdominal.

Ao avaliar a situação de saúde de Bolsonaro, a equipe médica ficou preocupada com indícios de piora no quadro de obstrução intestinal apresentado pelo ex-presidente, que, desde a facada no abdômen, tem histórico de interrupção do trânsito no intestino, que é controlado a partir de medicação.

Em seu post nas redes sociais, Bolsonaro não disse onde seria operado. “Em Brasília ou em São Paulo, após minha transferência, provavelmente passarei por uma nova cirurgia”, afirmou o ex-presidente. Uma aeronave fretada já foi reservada para transportar o ex-mandatário e levá-lo para Brasília na noite deste sábado.

Na manhã deste sábado, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), já havia falado sobre a possibilidade de cirurgia e confirmou que Bolsonaro será transportado hoje de Natal para Brasília em um avião que funcionará como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel.

Marinho, que acompanha Bolsonaro no Rio Grande do Norte, declarou que o avião que levará Bolsonaro a Brasília vai decolar nesta tarde.

– A equipe médica que o acompanha está muito segura do quadro do presidente. Chegou na madrugada o médico da equipe que o acompanha já há algum tempo, que é o doutor Cláudio (Biroline).

Eles entenderam que há uma necessidade de deslocá-lo para Brasília.

– Tem um avião que deve estar chegando nas próximas horas em Natal, uma UTI móvel que poderá levá-lo até Brasília e ele vai ficar hospitalizado no DF Star – declarou Marinho: – Lá se tomará a decisão de qual será o procedimento a seguir. Esse quadro é um quadro que ele tem desde 2018, são quatro operações que ele fez decorrentes das consequências desse atentado à vida dele em 2018. Os médicos vão avaliar se há necessidade de fazer alguma intervenção – havia dito também o senador.

O líder da oposição também disse que há um apoio logístico das forças federal, estadual e municipal de segurança para garantir que a ida do ex-presidente ao aeroporto aconteça sem tumultos.

– Está sendo montada uma operação junto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar e a Guarda Municipal para que não haja tumulto no seu transporte, na sua chegada ao aeroport

Veja também