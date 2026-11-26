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Saúde Bolsonaro deixa quarto para fisioterapia e recebe gelatina após dias em jejum, diz Michelle Ex-presidente está internado desde sexta-feira em hospital de Brasília, para tratar quadro de obstrução intestinal e pneumonia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora no estado de saúde, deixou o quarto, fez fisioterapia e recebeu gelatina após um período de jejum oral.

Segundo Michelle, a sonda utilizada durante o tratamento também foi fechada. Bolsonaro está internado desde sexta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar um quadro de suboclusão intestinal e broncopneumonia.

— Hoje foi um dia bem melhor, graças a Deus e às orações de vocês. Obrigada! Ele está mais animado, saiu do quarto, fez fisioterapia e ficou bastante tempo sentado no corredor, que dá vista para o jardim de inverno. A sonda foi fechada e ele já recebeu gelatina. Glórias a Deus por isso! Ele vai vencer mais este momento — afirmou Michelle.

No boletim médico divulgado na quarta-feira, a equipe responsável pelo tratamento informou que Bolsonaro apresentava quadro clínico estável, mas permanecia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta hospitalar. O ex-presidente seguia em jejum oral, sob tratamento com antibióticos e fisioterapia. No dia anterior, os médicos haviam registrado uma melhora clínica discreta, com sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal.

Bolsonaro foi levado ao hospital na sexta-feira, após sentir fortes dores abdominais. Uma tomografia apontou uma obstrução quase total do intestino delgado.

Na tarde de domingo, o ex-presidente apresentou piora das dores e da distensão abdominal. Depois de vomitar, teve calafrios e queda na saturação de oxigênio.

Exames identificaram pneumonia nos dois pulmões, provocada pela aspiração de conteúdo do sistema digestivo. Na segunda-feira, o cardiologista Brasil Caiado estimou que o tratamento com antibióticos intravenosos duraria de sete a dez dias.

A equipe médica decidiu manter o tratamento conservador da obstrução intestinal após uma endoscopia aliviar a distensão e as dores abdominais. Os médicos descartaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica imediata, mas não afastaram a possibilidade de uma nova operação caso o quadro volte a piorar.

O cirurgião Cláudio Birolini, que integra a equipe responsável pelo tratamento de Bolsonaro, explicou que as sucessivas operações às quais o ex-presidente foi submetido desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018 provocaram aderências que reduzem a mobilidade do intestino e aumentam o risco de obstruções.

— Quando se forma aderência intestinal, o intestino perde mobilidade no abdômen e qualquer evento pode gerar um quadro de obstrução. Ficamos esses dois dias avaliando e reavaliando, sem ter uma conclusão clara do porquê do quadro — explicou Birolini na segunda-feira.

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