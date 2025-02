Bolsonaro descarta candidatura de Nikolas Ferreira ao Senado em 2026: "Ele se empolgou"

A- A+

Durante uma entrevista concedida ao jornalista Léo Dias nesta terça-feira (25), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos seus principais aliados, precisa ter mais "estabilidade" antes de disputar cargos maiores.



O parlamentar tinha chegado a tornar público sua vontade de disputar uma cadeira no Senado Federal caso a "PEC da idade mínima", que reduz para 30 anos a idade mínima para disputar o cargo, fosse aprovada.

Ao ser questionado se temia "perder espaço" para o parlamentar mineiro, Bolsonaro disse que mesmo que "ninguém duvide" do sucesso de Nikolas, ele ainda precisaria ter a "estabilidade para saber a hora certa dele".

— Ele (Nikolas) se empolgou um pouco com uma proposta de emenda à Constituição para reduzir para 30 anos (a idade mínima) para disputar o Senado por Minas Gerais, mas existem certas coisas que vêm com a idade. Um cara para ser presidente ou senador com 30 anos, eu acho muito pouco essa idade e acredito que os senadores não apoiariam uma PEC dessas, porque isso seria mais concorrência para o Senado — disse o ex-presidente.

O ex-presidente afirma que teria conversado com o aliado sobre o assunto e "recomendado cautela":

— Eu já conversei com ele sobre isso; não deixa a fama subir na cabeça, e ele tem a cabeça no lugar.

Até a publicação desta matéria, Nikolas Ferreira não se pronunciou sobre a fala.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 20/07, conhecida popularmente por "PEC da idade mínima" busca reduzir a idade exigida par alguém se candidatar a presidente ou senador, reduzindo dos atuais 35 anos para 30. O texto é de autoria do deputado federal Eros Biondini (PL-MG), aliado do parlamentar. Nikolas já havia manifestado interesse em disputar uma cadeira no Senado.

Outras lideranças do campo da direita também viram a possibilidade aprovação da PEC como uma forma de lançar Nikolas como uma alternativa de candidatura à direita para as eleições presidenciais de 2026, já que Bolsonaro permanece inelegível até 2030.

