Bolsonaro deu entrada em pedido de visto de 6 meses para ficar nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro, cujos apoiadores invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro, deu entrada em um pedido de visto de seis meses para permanecer nos Estados Unidos, indicou um advogado nesta segunda-feira (30).

Bolsonaro, que viajou para a Flórida no final de dezembro, pouco antes do fim de seu mandato presidencial, deu entrada no pedido porque o visto com o qual entrou nos Estados Unidos está perto de perder a validade, disse o advogado Felipe Alexandre, da firma AG Immigration, responsável pela solicitação do ex-presidente.

