Bolsonaro deve retornar ao Brasil em meados de março

A data exta de retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil ainda é incerta, mas não deve ocorrer antes do meio do próximo mês. A informação é da Carta Capital. O próprio ex-presidente já havia afirmado que deverá voltar ao País em março, em uma entrevista concedida ao jornal norte-americano Wall Street Journal.

A Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República autorizou o afastamento de três funcionários para acompanhar Bolsonaro nos Estados Unidos até o dia 15 de março. Bolsonaro viajou aos EUA quando ainda ocupava o cargo de presidente para não acompanhar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A autorização concedida pela Secretaria especifica o acompanhamento do ex-capitão em duas cidades, Orlando (Florida) e em Washington (capital dos EUA). Os ex-presidentes brasileiros têm direito a utilizar os serviços de oito funcionários pagos com verbas federais. Destes, quatro servidores são designados para a segurança do ex-presidente, dois motoristas e dois assessores.

Na volta ao Brasil, o ex-presidente deverá se defender das acusações de incentivo aos atos antidemocráticos que causaram depredação nas sedes dos Três Poderes, em Brasília, além de outros pedidos de investigação contra ele que deverão voltar a tramitar por conta do término do mandato e, consequentemente, a perda de imunidade.



