A- A+

EX-PRESIDENTES Bolsonaro deve ter primeiro encontro com Trump nos EUA em evento conservador Ex-presidentes ainda não se reuniram desde que o brasileiro viajou para a Flórida, no fim de 2022

Os ex-presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Donald Trump, devem ter seu primeiro encontro desde que o brasileiro deixou o país e partiu para o estado americano da Flórida, em dezembro do ano passado.



A dupla estará em um evento conservador que reunirá lideranças de direita de todo o mundo na cidade de Washington, capital dos EUA, entre os dias 1º e 4 de março.

A presença de Trump já foi confirmada no site oficial da Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC, da sigla em inglês).



O ex-presidente americano dará uma palestra no evento. A participação de Bolsonaro foi publicada pelo jornal Washington Examiner. De acordo com a publicação, o brasileiro concordou em falar para a plateia.



O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro, também está confirmado na CPAC. Na ocasião, o parlamentar também dará uma palestra.

A CPAC já teve edições no Brasil. Em 2021, a Polícia Federal (PF) deteve e tomou o depoimento de Jason Miller, aliado Trump, quando ele iria embarcar no Aeroporto de Brasília para retornar aos EUA.



Miller foi ouvido dentro do inquérito que apura a organização de milícias digitais bolsonaristas para atacar as instituições democráticas. Ele é criador de uma rede social conservadora, lançada para permitir o retorno de Trump ao debate público, pois Trump havia sido banido das outras redes. O ex-presidente americano já recuperou sua conta no Twitter.

Na ocasião, PF ainda tomou o depoimento de Gerald Brant, executivo do mercado financeiro que também é apoiador de Donald Trump, e que estava na companhia de Miller no aeroporto.

Ambos, entretanto, optaram por ficar em silêncio, de acordo com nota divulgada pela defesa. A dupla havia se reunido Bolsonaro quando esteve no Brasil para o evento.

Veja também

Governo do Estado Raquel Lyra atrasa pagamento do "Leite para Todos"