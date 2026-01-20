A- A+

Eleições 2026 Bolsonaro dirá a Tarcísio que corrida ao Planalto está descartada e reeleição em SP é fundamental Declaração do senador Flávio Bolsonaro ocorre às vésperas de encontro autorizado por Moraes

Às vésperas do primeiro encontro entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas após a prisão do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o governador de São Paulo ouvirá um recado direto durante a visita: a disputa presidencial em 2026 está descartada e a reeleição em São Paulo é tratada como peça central da estratégia nacional para derrotar o PT.

Flávio tem reiterado que a candidatura ao Palácio do Planalto será mantida, ainda que setores da direita defendam que Tarcísio é um nome com mais peso eleitoral para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Tarcísio vai ouvir da boca de Bolsonaro que está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. Eleições presidenciais estão descartadas para ele — afirmou Flávio ao Globo.

O senador completou que a visita será, principalmente, de cunho pessoal e que “Tarcísio gosta muito do Bolsonaro e sempre pergunta como ele está”.

A visita do governador foi autorizada nesta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. O encontro ocorrerá na próxima quinta-feira e será o primeiro entre os dois desde que Bolsonaro foi preso preventivamente, no fim de novembro, e passou a cumprir pena em seguida.

Também será a primeira conversa desde que o ex-presidente indicou Flávio como pré-candidato ao Planalto, em dezembro — escolha que, na avaliação de aliados, não pacificou a sucessão.

Em meio a desconfianças sobre um possível desejo de ser candidato a presidente, Tarcísio reiterou publicamente que apoiará Flávio e fez acenos ao bolsonarismo. Nos últimos dias, o governador procurou ministros do STF em defesa da prisão domiciliar para Bolsonaro, articulação descrita por aliados como uma tentativa de preservar canal direto com o núcleo que ainda influencia decisões e, ao mesmo tempo, manter o vínculo com o padrinho em meio ao vácuo criado pela prisão.

A solicitação para o encontro foi apresentada na segunda-feira pela defesa de Bolsonaro, que está preso desde a última quinta-feira no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como “Papudinha”. Por determinação do STF, todas as visitas ao ex-presidente precisam de autorização do relator.

