TEMPUS VERITAS Bolsonaro dispensa apoiadores na porta da casa de Angra em meio a operação da PF Tradicionalmente, ex-presidente recebe apoiadores no local, mas nesta manhã segurança comunicou que eles não poderiam entrar. Posteriormente, ex-chefe do Executivo acenou para moradores

Durante a tarde desta quinta-feira (8), o entorno da casa de Jair Bolsonaro (PL) na Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis (RJ), estava vazio. Durante a manhã, muitos apoiadores se aglomeraram na porta da residência, de frente para a praia. Mas, diferente do que aconteceu em outras ocasiões, dessa vez eles não foram convidados para entrar.

Jair Bolsonaro é um dos alvos da operação Tempus Veritas para apurar organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

De acordo com uma vizinha, um segurança do ex-presidente comunicou aos apoiadores que Bolsonaro não poderia recebê-los por causa da operação da Polícia Federal. No fim da tarde desta quinta-feira, alguns apoiadores relataram que o ex-mandatário apareceu na área lateral da casa, vestindo uma camisa de time de futebol, e acenou para eles, entrando em seguida.

Do lado de fora, não há carros de seguranças estacionados como usualmente acontece durante a estadia dele na casa. As portas visíveis do lado de fora, do segundo andar, estão fechadas. É possível ver, porém, duas camisas penduradas no cabide. São camisas escuras, de botão, semelhantes às que ele costuma vestir.

