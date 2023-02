A- A+

Entrevista Bolsonaro diz a jornal americano que volta ao Brasil em março e admite risco de prisão Ao The Wall Street Journal, ex-presidente afirmou que se vê como 'líder de direita' e que 'não há mais ninguém no momento'

Nos Estados Unidos desde o fim de dezembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que planeja retornar ao Brasil em março para, segundo ele, liderar a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi feita em entrevista ao jornal norte-americano "The Wall Street Journal" publicada nesta terça-feira.

Ao veículo, Bolsonaro se definiu como “o líder nacional da direita" e avaliou que "não há mais ninguém no momento”. O ex-presidente também defendeu que “o movimento de direita não está morto e continuará vivo” e disse que, ao retornar ao Brasil, trabalhará com apoiadores no Congresso e nos governos estaduais para promover políticas conservadoras caras ao bolsonarismo e que apoiará nomes do campo nas eleições municipais do ano que vem.

Na entrevista, Bolsonaro apontou risco de ser preso ao retornar ao país: “uma ordem de prisão pode surgir do nada”. O ex-presidente citou como exemplo o caso de Michel Temer, que foi preso preventivamente no âmbito da Lava-Jato em 2019, após deixar a Presidência.

Bolsonaro é alvo de cinco inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), além de duas ações penais nas quais é réu. Na semana passada, a ministra Cármen Lúcia, do STF, encaminhou para a primeira instância, a Justiça Federal do Distrito Federal, sete pedidos de investigação contra o ex-presidente, que perdeu a prerrogativa de foro.

Bolsonaro também é investigado por incitar os atos golpistas de 8 de janeiro. Ao "The Wall Street Journal", ele rebateu sua associação à invasão aos prédios dos Poderes. “Eu nem estava lá, e eles querem me culpar!”, disse. Bolsonaro minimizou o ataque golpista ao defender não se tratar de uma tentativa de golpe de estado: "Golpe? Que golpe? Onde estava o comandante? Onde estavam as tropas, onde estavam as bombas?”.

Derrotado nas eleições presidenciais no ano passado, Bolsonaro afirmou ainda ao jornal americano que “perder faz parte do processo eleitoral”, mas voltou a lançar dúvidas sobre as eleições: “não estou dizendo que houve fraude, mas o processo foi tendencioso”, declarou. Na entrevista, Bolsonaro disse que está indeciso se concorrerá à Presidência novamente e afirmou que o trabalho no cargo foi “muito mais difícil” do que imaginava.

