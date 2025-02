A- A+

POLÍTICA Bolsonaro diz em reunião do PL que, se fosse pensar só nele, 'estaria fora do Brasil' Ex-presidente se encontrou com parlamentares para tratar das eleições na Câmara e no Senado

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou durante reunião com a bancada do PL neste sábado que, se fosse pensar só nele, estaria fora do Brasil. Ele se encontrou com deputados e senadores e pediu coesão no apoio a Hugo Motta na Câmara e Davi Alcolumbre, já eleito presidente do Senado.

"Fico muito feliz com o rumo que o partido está tomando. A grande maioria entendeu no momento que nós vamos crescer, seremos mais fortes ainda nas eleições no ano que vem. Não é por mim, é por nós. Se eu fosse pensar em mim, estaria fora do Brasil. Jamais vou abandonar o nosso país", disse Bolsonaro.

O ex-presidente disse ainda que o partido precisa se unir e fazer comparações entre o governo dele e da gestão do presidente Lula.

"Nós temos muito o que falar do nosso governo, temos que mostrar o que aconteceu entre 2019 e 2022 e fazer comparações", disse Bolsonaro.

Ele citou a crise do PIX, um "choque" para o atual governo, dizendo que as pessoas se esquecem que o mecanismo foi criado em novembro de 2020, depois da pandemia.

O ex-presidente aproveitou para dizer que a sua equipe trabalhou para desregulamentar a economia, pela desburocratização e redução de impostos.

https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2025/02/01/bolsonaro-diz-em-reuniao-do-pl-que-se-fosse-pensar-so-nele-estaria-fora-do-brasil.ghtml

