Bolsonaro diz que acusações de Delgatti na CPI do 8 de janeiro são "fantasia": "Está inspirado hoje"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (17) que o depoimento de hacker Walter Delgatti à CPI do 8 de janeiro não é verdadeiro. Em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro disse que o depoente narra "uma fantasia".

— Ele está inspirado hoje. Teve a reunião e eu mandei ele para o Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. Ele esteve lá (no Alvorada e na Defesa) e morreu o assunto. Ele está voando completamente — afirmou o ex-presidente.

O ex-presidente também negou que tenha encontrado Delgatti mais de uma vez e afirmou ser mentira que tenha pedido para o hacker assumir a autoria do grampo telefônico no aparelho do ministro Alexandre de Moraes.

— Tem fantasia aí. Eu só encontrei com ele uma vez no café da manhã, não falei com ele no telefone em momento algum. Como ele pode ter certeza de um grampo? Nós desconhecemos isso.

Mais cedo, como noticiou o Globo , a defesa de Jair Bolsonaro informou que irá apresentar uma queixa-crime contra Walter Delgatti Netto. Os advogados do ex-mandatário avaliaram que ele sofreu calúnia e difamação durante o depoimento prestado na CPI do 8 de janeiro.

