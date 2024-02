A- A+

anistia Bolsonaro diz que anistia precisa vir do lado de lá: "Partindo do Executivo, seria muito bem-vindo" Em entrevista, ex-presidente afirmou que ato do último domingo partiu do 'desejo de mostrar uma foto para o mundo sobre a situação política brasileira'

Após pedir anistia para os réus envolvidos com os ataques golpistas de 8 de janeiro durante ato na Avenida Paulista, no último domingo, Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta terça-feira, que um gesto do Poder Executivo neste sentido "seria muito bem-vindo". O próprio ex-presidente é investigado pela Polícia Federal por supostas investidas antidemocráticas na reta final de seu segundo mandato.

— No fechamento (da manifestação), fui para cima do apaziguamento, com anistia, e isso precisa vir do lado de lá. Eu sei que o Parlamento é o ente que decide essa questão, mas partindo do Executivo seria muito bem-vindo — disse Bolsonaro ao programa Oeste Sem Filtro, reconhecendo que tal hipótese "é difícil", uma vez que o governo federal, comandado por seu principal adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "não tem interesse em aprovar anistia".

Já Lula, em entrevista à RedeTV que vai ao ar nesta noite cujo trecho foi antecipado pelo UOL, criticou o perdão sugerido por Bolsonaro na Paulista. Na ocasião, o ex-mandatário classificou os acusados pela invasão e depredação às sedes dos Três Poderes como "pobres coitados":

— Quando o cidadão lá pede anistia, ele tá dizendo: "Não, perdoe os golpistas". Tá confessando o crime — sustentou o petista.

Na entrevista à Revista Oeste, Bolsonaro pontuou ainda que o ato de domingo partiu do "desejo de mostrar uma foto para o mundo sobre a situação política brasileira". Sem apresentar números que corroborem esta afirmação, ele também defendeu que, "no tocante ao visual", foi a maior manifestação da Paulista "até hoje".

— O povo participou por livre e espontânea vontade e também porque há o sentimento de que algo está acontecendo de errado no Brasil — argumentou.

