Bolsonaro diz que "desastre" de 2022 é "página virada" e lamenta prisão de "patriotas inocentes"

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado, em evento do PL Mulher em Goiânia (GO), que houve um "desastre" na eleição do ano passado, mas que isso é uma "página virada". O ex-mandatário, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à ineligibilidade por ataques infundados às urnas eletrônicas, voltou a ventilar suspeitas em relação à lisura do pleito de 2022:

— Houve um desastre no ano passado. Ninguém entende o que aconteceu, mas vamos considerar página virada — declarou Bolsonaro.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também discursou no evento. Disse que a situação do país "era para estar muito pior" se não fosse a gestão de seu marido antes do governo Lula:

— Eu, como uma mulher cristã, falo que Deus permitiu esse momento para que as pessoas possam comparar um governo justo com um governo ímpio. Para que as possas possam entender que, quando é fechada a torneira da corrupção, sobra dinheiro sim para fazer. E nós vimos porque o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro deixou o caixa no azul com R$ 57 bilhões. A situação no Brasil era para estar muito pior.

Enfrentando um novo julgamento no TSE, Bolsonaro chegou a Goiânia na sexta-feira, para participar de um evento do Instituto Harpia Brasil. À noite, encontrou-se com apoiadores e fez um breve discurso em cima de um carro de som. Na ocasião, pediu um minuto de silêncio para o que chamou de "patriotas que estão indevidamente presos na Papuda", em referência às pessoas que respondem a um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

— Esses inocentes estão pagando uma pena muito cara por aquilo que alguns fizeram, e outros não fizeram — declarou Bolsonaro.

